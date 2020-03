TEST de Saints Row IV: Re-Elected, une édition Switch qui tient bon la route ?

Saints Row IV est une production qui a vu le jour en 2013 (oui, déjà) et qui a eu droit à une version remastérisée intitulée Re-Elected en 2015. Le bébé de Volition est cette fois-ci porté sur la belle de Nintendo, la Switch. Nous sommes retournés dans les rues de ce titre décalé afin de vous livrer nos impressions. Alors, cela donne quoi ?

C'est sympa, du moins si vous y jouez en mode Portable.

Comme d'habitude, nous débutons avec ce qui nous saute directement aux yeux, les graphismes. Avant toute chose, le jeu commence à prendre de l'âge, les animations sont quelque peu rigides, et les textures ne sont pas très... clinquantes. En mode TV, nous avons repéré pas mal de petits défauts. Comme ? Un aliasing omniprésent et des ralentissements lors de phases emplies d'action. Il est possible d'user, ou non, de la Résolution Dynamique (disponible dans les options) afin d'apporter un certain équilibre visuel, mais sincèrement, nous n'avons pas vu de grosses altérités. En mode Portable, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable à l’œil. Le titre est plus fin et plus stable. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, notez que les temps de chargement sont un poil longuets.

La prise en main, elle, n'est pas mauvaise et accessible. Par défaut, le gyroscope est activé. Lorsque nous détachons les Joy-Con de la plateforme, le gameplay est un brin fastidieux avec cette fonctionnalité (mieux vaut la basculer sur off). En nomade, les détecteurs de mouvements apportent un petit confort appréciable qui permet de viser avec précision. En outre, qui dit Saints Row IV: Re-Elected, dit DLC à gogo ; tous les contenus supplémentaires sont de la partie. Pour finir, nous pouvons réaliser la campagne en coopération, que ce soit en ligne ou en local. D'un côté (si vous trouvez du monde), les serveurs tiennent bon la route, de l'autre, votre ami se doit de posséder sa propre console (et sa cartouche) pour rejoindre votre aventure. Vous l'aurez donc compris, il n'est pas possible de brancher une deuxième manette pour profiter des joies du multijoueur sur un même canapé.

Saints Row IV: Re-Elected sur Nintendo Switch, c'est sympa, du moins si vous y jouez en mode Portable. En effet, le titre n'est clairement pas optimisé en mode TV, les imperfections sont trop nombreuses pour apprécier cette expérience sur un grand écran. Le seul vrai intérêt de ce portage, c'est (pour ne pas changer) de l'avoir dans la poche afin d'y jouer n'importe où et n'importe quand.



Rédacteur en chef - Spécialiste Japon

Martial DUCHEMIN (kabuto_rider)Rédacteur en chef - Spécialiste Japon Résident au Japon, adore les balades à Akiba, les soubrettes dans les rues, les salles d'arcade, le rétrogaming et Street Fighter. Ma vie est vouée à Dragon Ball. Me suivre :

Les plus Saints Row IV: Re-Elected dans la poche

Propre en mode Portable

Le gyroscope utile en mode Portable

Tous les DLC pour des heures et des heures de jeu Les moins Pas du tout optimisé en mode TV

Le gyroscope en mode TV, la galère

Les temps de chargement un peu longs