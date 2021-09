TEST Sonic Colours: Ultimate, une édition Switch qui tient la route ?

Sonic Colours: Ultimate a vu le jour sur diverses plateformes... SEGA propose, de nouveau, cette production délirante et colorée sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC. Nous nous sommes penchés sur l’édition Switch, puisque le titre tourne différemment, afin de vous livrer nos impressions sur cette version de « poche ». Une adaptation qui dépote ? La réponse sans plus attendre.

Un bonheur de pouvoir se trimballer cette aventure.

La firme nippone avait averti, le jeu tourne en 30 images par seconde. Nous avions des craintes, celles de voir des chutes lors de phases intenses ou lorsque les décors seraient bondés de divers éléments variés. Eh bien champagne, Sonic Colours: Ultimate ne bouge pas d’un poil, les 30 fps sont constants, ouf ! Concernant l’aspect global, les couleurs sont plus vives, plus ternes et il y a un léger flou qui peut déranger les mirettes, surtout en mode TV.

En effet, lorsque la vue passe en « 2D » et lors de moments ultra rapides, l’image ondule et devient légèrement brouillonne à cause d'un manque de netteté ; cela peut donner mal à la tête à certains. En mode Portable, la petitesse de l’écran condense les graphismes pour avoir un rendu plus agréable. En outre, notez que les temps de chargement sont extrêmement longs, trop même par moment, c'est épuisant.

Tout comme les autres éditions, les cinématiques sont baveuses, les ajouts (Tails Save, bande-son remixée, Wisp supplémentaire, etc.) sont présents. Malgré les ajustements visuels, Sonic Colours: Ultimate sur Switch n’est pas aussi catastrophique que nous le pensions et c’est un bonheur de pouvoir se trimballer cette aventure pour y jouer n’importe où, n’importe quand.

Les plus Sonic Colours: Ultimate dans la poche

Tient bon la route globalement Les moins Les passages super flous en mode TV

Les temps de chargement

Notation Verdict 13 20