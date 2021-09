TEST Sonic Colours: Ultimate, un portage sans prise de tête

Le temps passe vite... En 2010, les possesseurs d'une console Nintendo, Wii et/ou DS, ont pu découvrir une toute nouvelle aventure de Sonic signée la Sonic Team (et Dimps), Sonic Colours. 11 ans plus tard, SEGA décide de porter ce titre coloré dans nos consoles actuelles, à savoir la PS4, Xbox One, Switch et PC. Au programme du jour ? De meilleurs graphismes et quelques ajouts. Nous avons donc décortiqué cette adaptation, il est temps de vous livrer nos impressions.

Un portage classique, sans prise de tête, exhibant une image plus fine, avec quelques bonus appréciables dans l'ensemble

Pour commencer, penchons sur l'aspect esthétique de cette édition dite Ultimate. Premier point qui choque, les cinématiques. La firme ne s'est pas pris la tête et a tout simplement copié et collé les scènes d'antan, sans adoucir quoi que ce soit. Du coup, nous nous retrouvons avec un rendu baveux et pixelisé, pas du tout plaisant à l’œil. Ensuite, concernant le jeu en lui-même, c'est bien plus éclatant. Les textures sont plus nettes et plus détaillées (merci la 4K), les jeux de lumière sont bien plus agréables (surtout au niveau des rayons et des LED), la bande-son a été remixée (cool) et le framerate, qui passe à 60 fps, apporte un confort indéniable (la prise en main est bien meilleure, nos réflexes sont un peu plus stimulés).

Parlons peu, parlons bien, quoi de neuf dans les parages ? Tout au long de l'aventure nous récupérons des pièces rouges qui nous donne la possibilité d’accéder du mode « Rival Rush ». Ici, dans divers parcours, le joueur affronte Metal Sonic. Le principe est simple, le premier qui arrive au bout du niveau à gagner. Et ? C'est tout... Un bonus qui n'excite pas vraiment, qui prolonge un peu la durée de vie, et qui permet de cumuler rapidement des « Tokens » ; récupérables aussi durant nos escapades in-game. Des quoi ? Une monnaie virtuelle où nous pouvons acheter des équipements personnalisables (esthétique seulement) pour notre cher hérisson bleu. Un autre ajout dispensable pour apporter un peu de frais dans cette production...

Et le gameplay dans tout cela ? Avant toute chose, sachez que la caméra n'a pas été revue et que, selon les angles et les situations, la belle s'affole. Dommage. En outre, nous disons bonjour au Tails Save. Késako ? En débusquant des jetons bien précis dans des endroits cachés, il est possible de faire intervenir Tails pour qui nous sauve la mise après une mort. Oui, le compagnon de Sonic devient un point de sauvegarde. Cet ajout n'est pas contrariant et atténue certains passages énervants, et sincèrement, cela fait du bien. La difficulté n'est pas assouplie à l’extrême puisque c'est à nous, joueur, de trouver ces jetons pour jouir de cet avantage. Durant nos parties, nous rencontrons des créatures, les Wisp, qui transforment Sonic afin de lui confier un pouvoir particulier. Ici, nos amis incluent un petit monstre venu tout droit des Sonic Racing, Jade. Notre héros devient un petit fantôme qui a la possibilité de voler, de s'agripper à des boules de lumière pour avancer rapidement, et de traverser des parois afin d’atteindre des endroits secrets. Ce nouveau pouvoir est amusant et permet de progresser avec aisance selon les passages ; surtout les niveaux sous l'eau, ça change la vie.

Sonic Colours: Ultimate est un portage classique, sans prise de tête, exhibant une image plus fine, avec quelques bonus appréciables dans l'ensemble. Cette adaptation permet donc à la nouvelle génération de découvrir une production marrante et divertissante, avec un rendu clinquant digne de nos machines du moment. Ceux qui ont déjà achevé la bête plusieurs fois à l'époque, eux, ne vont pas forcément retourner dans les 6 différents mondes pour déjouer les plans du vil Eggman.

Les plus Une image plus belle, plus nette, mieux travaillée

Une fluidité au top, merci les 60 fps

Le Tails Save, bien pensé et surtout, pas obligatoire

La bande-son remixée

Jade Wisp, amusant, délirant Les moins Les cinématiques, au secours...

Rival Rush, bof...

La personnalisation de Sonic, bof aussi...

La caméra, toujours aussi frustrante selon les situations

Notation Verdict 14 20