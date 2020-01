TEST de la souris Alienware AW610M : une souris haut de gamme et de haute précision

Tout pour plaire



Nous n’avions pas vu une souris aussi raffinée depuis le personnage de Rémy dans Ratatouille. Passé la boutade, il faut reconnaître que Dell a bel et bien créé un objet d’une grande qualité qui impressionne avant tout pour ses capacités techniques. Néanmoins l’AW610M se défend plutôt sur son aspect extérieur. Avec son look élancé et fin, la souris à l’alien évite sans problème l’écueil du pointeur aux hormones comme nous pouvons le voir parfois dans le matériel dédié aux gamers.

Elle cache d’ailleurs bien son appartenance à cette catégorie, comme le reste des produits Dell que nous avons eu entre nos mains dernièrement. En dehors des habituelles lumières et du logo Alienware, tout est pensé pour que cette souris soit la plus passe-partout possible. Après des années de produits bling-bling, cette sobriété est une petite victoire que nous avons déjà mentionnée auparavant pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette avalanche colorée. L’AW610M s’adresse ainsi aux joueurs ainsi qu’à ceux qui veulent les performances sans l’appartenance forcée au clan des joueurs luminophiles.

Ces considérations de couleur mises de côté, la souris de Dell est un produit très bien pensé sur le plan de l’ergonomie. Les gauchers seront les premiers à apprécier son design versatile lui permettant d’être aussi efficace d’un côté ou de l’autre du clavier. Nous aimons également la position des sept boutons programmables. Ces derniers ont tous été positionnés de manière à être accessibles, quelles que soient la position et la taille de la main de l’utilisateur. La petite cachette du connecteur sans fil, située à l’intérieur même du châssis de l’AW610M, est là pour nous rappeler qu’il s’agit avant tout d’une souris wireless. Une évidence qui aura son importance dans la suite du test.

Pas très boutonneux





Avant d’aborder la partie interne, une petite soupe à la grimace s’impose. Rien de bien méchant si nous prenons la souris dans son intégralité, mais juste quelques petits désagréments qu’il nous a paru important de remonter. À commencer par les deux boutons de macros supplémentaires présents sur le côté de l’appareil. Le duo nous a semblé trop mou, en particulier le premier d’entre eux. Vu que la souris est sous le signe de la réactivité et de la précision pour jouer à des FPS compétitifs et autres jeux demandant des temps de réponse exceptionnels, la qualité de ces boutons n’est pas optimale par rapport à la tâche demandée.

En parlant de choses pas optimisées, vous constaterez assez rapidement qu’un peu de paramétrage s’impose en ce qui concerne la sensibilité du pointeur et de la molette. Une chance que cela soit faisable par le biais du Command Center d’Alienware, et que les réglages soient importants. Si vous décidez de rester sur les options d’usine, ce sera à vos risques et périls, puisque vous ne pourrez alterner qu’entre deux types de sensibilité, la première faisant le café et manquant encore un peu de pêche pour les jeux, alors que la seconde est totalement inadaptée et presque pas terrible pour une utilisation bureautique toute simple. En jetant un dernier coup d’œil à la souris de Dell, nous avons également envie de critiquer le manque de bouton à la disposition de l’utilisateur.

Certes, ce qu’il perd en bouton il le gagne en design avec son style épuré, mais pour un contrôleur haut de gamme comme l’AW610M, nous aurions aimé avoir plus de choses à notre disposition, histoire de parfaire notre expérience avec les jeux très demandeurs en actions rapides.

À toute épreuve





Tout ce que nous pouvons dire d’autre au sujet de l’AW610M n’est que du bonheur. Une fois réglée comme du papier à musique, nous découvrons vraiment ce que la souris a dans le ventre. Et il se trouve que sa plus grande qualité est sa forte précision, faisant de l’AW610M votre allié idéal pour les FPS. Le capteur armé de ses 16 000 DPI y est pour beaucoup dans ce constat. Couplé aux 1 000 Hz de fréquence de scrutation, nous obtenons là une souris impeccable dans ses performances et qui nous permet une maîtrise intégrale de ce qui se passe à l’écran.

La bonne nouvelle, c’est qu’un tel niveau de performances n’est pas uniquement disponible en mode filaire, comme c’était le cas il y a quelques années. Le gros point fort de l’AW610M est de pouvoir afficher les mêmes prouesses, peu importe les conditions. Il n’y a bien que lorsque la batterie de la souris est à plat que nous pouvons observer des lacunes (rien d’anormal jusque-là), et ce n’est pas le genre de situation qui arrive tous les quatre matins. La souris de Dell affiche une scandaleuse autonomie de 350 heures. Un chiffre largement exagéré par le constructeur, puisqu’en réalité, la souris tient plutôt 2-3 jours avec un usage intense. Rien n’est négatif dans ce constat puisqu’une telle durée de vie est déjà très intéressante pour une souris de ce type.

L’AW610M n’a pas volé son titre de souris haut de gamme. Nous apprécions particulièrement sa précision tout comme sa réactivité, mais notre enthousiasme serait limité si ces atouts ne concernaient que l’utilisation filaire. Heureusement pour nous, la souris s’avère performante et fiable en toutes circonstances, lui permettant de correspondre à tous les types d’utilisations. Les gamers apprécieront de retrouver les sensations d’un contrôleur compétitif sans pour autant pester contre l’encombrement des fils ou une autonomie dérisoire. S’ils sont exigeants, ils réclameront plus de boutons personnalisables et relèveront le besoin d’un paramétrage rapide après avoir sortir le produit de sa boîte.

Les plus Grande précision

Design épuré et polyvalent

Aussi bon avec et sans fil

Grosse autonomie

Personnalisation approfondie Les moins Manque de boutons

Personnalisation obligatoire

Boutons de macro mous