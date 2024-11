TEST The Callisto Protocol : que vaut la version PS5 Pro ?

Avouons-le, nous ne nous attendions pas à avoir une mise à jour pour la PlayStation 5 Pro de The Callisto Protocol. Le jeu d’horreur spatial de Striking Distance Studios a été un échec commercial pour son éditeur Krafton, son directeur Glen Schofield (papa de Dead Space) a quitté la boîte et le titre semblait oublié depuis son DLC sorti à l’été 2023. Et pourtant, le titre est amélioré sur PS5 Pro. Comme sur PS5 classique, The Callisto Protocol nous ressort deux modes de rendu en activant ou en désactivant l’option Performance. Sans elle, le jeu nous en mettait plein la vue à l’époque, mais le framerate trop limité était frustrant. Enfin un souci corrigé grâce à la PlayStation 5 Pro ?

La qualité se paye par un framerate au ras des pâquerettes.



Nous avons donc lancé le jeu en désactivant le mode Performance et The Callisto Protocol est scandaleusement beau. Les textures sont sublimes et bourrées de détails, les reflets sont plus vrais que vrais, l’éclairage nous met immédiatement dans l’ambiance, c’est tout ce que nous demandons d’un jeu d’horreur dans l’espace, mais… le framerate est toujours aussi lent ! Le titre nous en met plein la vue, mais il faut se coltiner un char d’assaut en guise de personnage jouable, une horreur (mais pas dans le bon sens cette fois).

Une fois le mode Performance activé dans les options, The Callisto Protocol est bien plus fluide, le framerate à 60 fps est stable et bien plus agréable, mais… c’est frustrant de devoir dire au revoir à cette claque visuelle pour un gameplay fluide. Les graphismes sont moins clinquants, les reflets sont fades, mais le titre reste globalement très beau. Mais il est moins beau. Difficile de comprendre le choix de Striking Distance Studios ici, la PS5 Pro n’apporte rien de neuf à son jeu. Si ce n'est du point de vue marketing, car au moins, nous reparlons du jeu.

The Callisto Protocol aura été une grande déception sur PlayStation 5 Pro, nous espérions enfin pouvoir jouir de ses sublimes graphismes avec un haut framerate, mais non, il faut encore choisir entre la qualité et les performances. Sauf qu’ici, la qualité se paye par un framerate au ras des pâquerettes, difficile de parcourir l’intégralité de l’aventure dans ces conditions. Le mode Performance sauve la mise, le jeu reste globalement joli, mais c’est terriblement dommage de devoir se priver de graphismes aussi sublimes sur PS5 Pro…

