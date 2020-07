TEST du Trust GXT 258 Fyru : un microphone multidirectionnel polyvalent

Trust Gaming revient en force sur le marché des périphériques pour gamers avec des casques, des souris, des claviers, des fauteuils et donc des microphones. Nous avons mis la main sur le GTX 258 Fyru, un nom pas forcément simple à retenir, mais qui propose quatre directivités différentes pour être utilisé dans un maximum de situation. Sur le papier, ce micro 4-en-1 a tout pour séduire, mais quand est-il dans les faits ? Réponse dans ce test.

Trust Gaming fait fort et propose là un microphone polyvalent.

Le GXT 258 Fyru est donc un microphone pour le moins imposant, mesurant près de 25 cm une fois fixé sur sa base à trois pieds, ceux-ci disposant de patins en caoutchouc antidérapants pour assurer une stabilité à toute épreuve. Le micro n'est pas discret sur le bureau, et Trust en rajoute une couche en y incluant une armature en acier qui cache des LED pouvant afficher cinq couleurs différentes. Tout en noir, le micro est globalement bien fini, avec de l'acier solide partout, sauf au niveau des molettes, en plastique. La première, qui sert à ajuster le gain, est d'ailleurs un peu branlante, très sensible et avec un petit jeu, elle est cliquable pour couper le micro, ce qui fait pas mal de bruit, et ce n'est pas le cas de la seconde molette, pour ajuster le volume du casque, plus agréable à utiliser. Sous ses molettes se trouve un port Jack 3.5 pour y brancher un casque ou des écouteurs et ainsi profiter du retour de voix, essentiel. Enfin, la partie inférieure du micro abrite un port USB-C pour la connexion au PC et un bouton pour switcher entre les couleurs (ou les désactiver en restant appuyer dessus). Si le micro se fixe sur un trépied fourni, le pas de vis 5/8 est standard et permet d'utiliser le GTX 258 Fyru sur la plupart des autres trépieds, bras articulés ou perches, un bon point pour les utilisateurs déjà équipés de ce matériel.

Mais ce qui différencie de GXT 258 Fyru des autres microphones, c'est l'ultime bouton Mode situé tout en haut, et qui permet de modifier facilement la directivité du micro. Nous retrouvons évidemment du cardioïde pour une seule voix en frontal, idéal pour la création de vidéo YouTube, le podcast en solo ou les streams, mais également une directivité bidirectionnel, permettant d'enregistrer les voix de deux personnes face à face. Un mode stéréo est là pour offrir une spatialisation plutôt réussie, pas mal pour les vidéos ASMR, et enfin, la directivité omnidirectionnelle enregistre le son à 360°, ce qui est adapté pour les discussions à plusieurs. Un microphone social donc, étonnant pour Trust. Sur le papier, c'est bien, très bien même, et il faut reconnaître que ça fonctionne, sauf qu'il n'y a aucun moyen de gérer le gain des différentes sources, les utilisateurs doivent donc essayer de se tenir à la même distance du microphone et parler avec le même volume, sans quoi il faut constamment gérer le gain. Avec une molette sensible et parfois bruyante, pour rappel. Un casque branché sur le port dédié avec le retour de voix est donc indispensable pour proposer un son équilibré aux auditeurs lors de discussions à plusieurs autour du GXT 258 Fyru, mais c'est un moindre mal, car les microphones avec tant de directivités ne sont pas légion.

Il faut dire que ce détail est vite effacé par la qualité du rendu sonore du GXT 258 Fyru. Trust Gaming sait faire des microphones à la hauteur des attentes des utilisateurs, il nous le rappelle ici avec un son précis et clair, mais aussi très propre grâce au filtre anti-pop interne. La voix est parfaitement compréhensible, c'est idéal pour l'enregistrement de vidéos pour la Toile, comme vous pouvez le juger dans notre vidéo maison ci-dessous. Même en omnidirectionnel, le microphone ne capte pas trop les bruits ambiants (comme les ventilateurs), à moins de pousser le gain au maximum et d'avoir un ordinateur bruyant. Cependant, qu'importe la directivité, même en cardioïde, lorsqu'il est placé devant un clavier mécanique, le GXT 258 Fyru capte le son des touches mécaniques, c'est inévitable.

Avec le GXT 258 Fyru, Trust Gaming fait fort et propose là un microphone polyvalent, vendu à prix très correct compte tenu de ses fonctionnalités. Les quatre directivités permettent d'enregistrer des streams, des podcasts, des vidéos, mais également des discussions à deux ou à plusieurs intervenants, à condition tout de même de faire attention au gain entre les différentes voix. La fonction stéréo est amusante et précise, mais son intérêt est assez limité, sauf pour les adeptes de l'ASMR. Et c'est bien là l'intérêt du GXT Fyru, il peut tout faire, il est simple d'utilisation, globalement bien fini (outre une molette, c'est un détail), un régal pour les utilisateurs faisant beaucoup d'audio.

Le GXT 258 Fyru de Trust Gaming est vendu 129,99 € sur Amazon.fr.

Les plus Bonne finition

Facile à utiliser

Rendu sonore clair et précis

Les quatre directivités pratiques... Les moins ... mais il faut gérer le gain lors des discussions à plusieurs

Notation Verdict 17 20