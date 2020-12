15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : une aventure pas comme les autres à télécharger pour le jour #11 !

Nous approchons doucement, mais sûrement de la fin des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, mais il reste encore quelques pépites à télécharger. La prochaine sur la liste (qui a fuité, pour rappel), c'est Night in the Woods, qui peut être récupéré sans frais jusqu'à demain 17h00.

Si vous ne connaissez pas encore le jeu d'aventure à la direction artistique marquée signée Infinite Fall, qui a beaucoup séduit sur la scène indépendante, voici comment il est décrit sur l'EGS.

Night In The Woods

Night In The Woods est un jeu d'aventure dans lequel une étudiante abandonne l'université et rentre à la maison pour retrouver ses amis et sa ville de toujours. Détruisez des objets, jouez de la basse, traînez en ville et découvrez des choses qui ne vous sont pas destinées. Revenez chez vous à Possum Springs.