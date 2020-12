15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un survival-horror tiré d'une série de films cultes offert pour le jour #5 !

Il n'y a plus trop de place pour le suspense pour l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, maintenant que la liste des offres a fuité et qu'elle se confirme de jour en jour. C'est donc bien Alien: Isolation, le jeu de survie à la longue durée de vie mettant en scène Ellen Ripley, qui peut être téléchargé gratuitement jusqu'à demain, 17h00.

Pour le descriptif officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Alien: Isolation

Découvrez le vrai sens de la peur dans Alien: Isolation, un survival horror se déroulant dans une atmosphère d'épouvante et de danger constants. Quinze ans ont passé depuis les événements d'Alien. La fille d'Ellen Ripley, Amanda, en mission pour percer le mystère de la disparition de sa mère, s'embarque dans une lutte désespérée pour survivre.

Dans la peau d'Amanda, vous naviguerez dans un monde toujours plus angoissant tout en faisant face à une population paniquée et désœuvrée, ainsi qu'à un Alien imprévisible et sans pitié.

Sans moyens ni préparation, vous devez fouiller les alentours en quête de ressources, improviser des solutions et utilisez votre bon sens non seulement pour venir à bout de votre mission, mais aussi pour rester en vie.