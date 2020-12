15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un tower defense futuriste offert pour le jour #4 !

Les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store seront le feuilleton préféré des joueurs pendant les fêtes de fin d'année. Après The Long Dark, au tour d'un autre titre d'être offert pendant 24 heures sur la boutique d'Epic Games : Defense Grid: The Awakening, le tower defense d'Hidden Path Entertainment. La liste des jeux gratuits en fuite sur la Toile semble donc bel et bien se confirmer.

Vous avez jusqu'à lundi, 17h00, pour télécharger gratuitement Defense Grid, alors ne traînez pas !

Defense Grid: The Awakening Defense Grid: The Awakening est le jeu de tower defense ultime pour joueurs de tous niveaux. Une horde d'ennemis lance une invasion, et c'est au joueur de les arrêter en construisant des fortifications stratégiques autour de sa base. Les commandes sont intuitives et le gameplay profond : les attaques spéciales et propriétés de chaque tour se complètent et fournissent une large gamme de possibilités pour obtenir la victoire.

Demain, ce sera normalement au tour d'Alien: Isolation, une hypothèse que tend à confirmer l'image teaser avec un casque d'astronaute sur fond vert.

