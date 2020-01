2020 : les 100 jeux vidéo de l'année qu'il faudra surveiller, et les autres aussi

Pour le petit monde du jeu vidéo, 2020 ne sera pas une année comme les autres. Déjà, car elle sera la première depuis la fin officialisée des PS Vita et 3DS, marquant la fin d'une ère pour les consoles portables. Mais surtout, car elle verra l'apparition de la PS5 et la Xbox Series X à la fin de l'année, pour un duel au sommet et le passage d'un nouveau cap en termes de prouesses techniques pour les consoles de salon. L'apparition des plateformes de cloud, comme Stadia ou Project xCloud, et la démocratisation des services de jeux en illimité que sont le Xbox Game Pass, le PlayStation Now, Stadia Pro, Apple Arcade ou encore le Google Play Pass pourraient aussi représenter un vrai virage vers le numérique dans notre manière de consommer le jeu vidéo.

Histoire de vous donner un aperçu des jeux vidéo qui vous attendent cette année, nous vous avons concocté un top 100 des titres qui vont faire parler d'eux dans nos colonnes ces prochains mois. Comme toujours, la liste n'est pas exhaustive, et certains annoncés avant décembre ou sans période de sortie officielle paraîtront probablement en 2021 ou plus tard, mais cela vous donne une large idée de la dynamique de 2020.

Dans tous les cas, les joyeusetés ne s'arrêteront pas là, car beaucoup de projets inédits seront prochainement révélés pour garnir le catalogue des PS5 et Xbox Series X, en exclusivité ou en cross-gen. 2020 est lancé, et nous sommes heureux de repartir avec vous pour une année remplie de jeux vidéo et d'émotions en tout genre.

Lire aussi : Tous les membres de GAMERGEN.COM se rassemblent pour vous souhaiter une bonne année 2020