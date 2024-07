Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 27) : un Top 5 100 % Nintendo Switch, mais pas qu'avec Mario

Nous sommes lundi, la semaine commence donc avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers en version physique, un Top 5 partagé par le S.E.L.L.. Cette semaine, ce sont cinq exclusivités Nintendo Switch qui occupent toutes les marches du classement.

Luigi's Mansion 2 HD est toujours en tête des ventes, il est suivi de Mario Kart 8 Deluxe, tandis que Super Mario Bros. Wonder est sur la plus petite marche du podium. Princess Peach: Showtime! est de retour dans le classement à la cinquième place, idem pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 5 juillet 2024 :