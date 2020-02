31st Union : un nom définitif et une équipe en Espagne pour 2K Silicon Valley

2K Games a réussi un beau coup en montant un nouveau studio autour de Michael Condrey, l'un des fondateurs de Sledgehammer Games et de la saga Dead Space avant cela.

La nouvelle avait été donnée l'année dernière, et l'équipe avait alors été surnommée 2K Silicon Valley, en référence à ses locaux basés dans ce quartier tourné vers le numérique de San Francisco. 2K Games fête ce mois-ci le premier anniversaire de l'unité en annonçant son nom définitif : 31st Union. Mieux, l'entreprise dévoile au passage qu'une antenne va être ouverte en Espagne, dans une ville encore inconnue.

« 31st Union a pris un départ incroyable avec une équipe passionnée et talentueuse, une culture intentionnée qui défend l'inclusion et une large représentation, et une nouvelle licence ambitieuse et inspirée pour laquelle nous sommes extrêmement enthousiastes», a déclaré Michael Condrey, président de la 31st Union. « Notre nom et notre studio représentent l’esprit californien dans sa riche diversité de pensée, d'art, de musique, d'innovation et de représentation culturelle qui ont défini l'âge d'or actuel du divertissement et de la technologie, ici à la Silicon Valley. En révélant notre nouvelle identité et en annonçant l'expansion de nos opérations, nous passons à une nouvelle phase de croissance passionnante pour inclure plus de voix et donner vie à notre vision dans le monde entier. »

« Nous créons un environnement de développement axé sur une nouvelle franchise unique où la passion est au centre de tout » , a déclaré Tyler Michaud, chef de la stratégie chez 31st Union. « Nous pensons que la diversité des perspectives et des expériences est cruciale pour créer une expérience de divertissement véritablement globale, avec un lien profond avec des fans passionnés. »

« Nous sommes ravis de voir l'équipe de 31st Union continuer à se développer et à se développer à l'échelle internationale », a déclaré David Ismailer, président de 2K. « Nous avons vu les avantages de cette approche à travers 2K, de l'élargissement des opérations de recrutement et de l'attraction des meilleurs talents à des perspectives plus diverses, contribuant au processus créatif. Nous sommes optimistes sur le fait que le studio en Espagne aura un impact positif pour 31st Union, et sommes réjouis à l'idée de partager davantage sur sa nouvelle propriété intellectuelle le temps venu ».