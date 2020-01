AGDQ 2020 : 3,13 millions de dollars récoltés, un record pour l'évènement

La semaine dernière se tenait l'Awesome Games Done Quick 2020, un très long marathon où des fans terminent le plus rapidement possible un tas de jeux en live, le but étant de récolter de l'argent pour des associations. Et pour ce 10e anniversaire, l'AGDQ a battu son record de dons.

Eh oui, l'AGDQ 2020 a récolté 3 131 475 dollars pour la Prevent Cancer Foundation, c'est près de 100 000 dollars de plus que l'année dernière, mais surtout un million de plus qu'en 2018. Bon, nous sommes quand même loin du Z Event 2019 avec 3,5 millions d'euros récoltés en trois jours. Au total, les Games Done Quick ont quand même récolté 25 millions de dollars pour des associations en 10 ans, et pour les fans qui veulent revivre les exploits vidéoludiques des runners, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de la GDQ. L'occasion de voir The Outer Worlds terminé en 14 minutes, Fallout Anthology en 2h16 ou encore GTA: San Andreas en 4h02. Des speedruns particulièrement savoureux.

L'Awesome Games Done Quick sera de retour en 2021, du 3 au 10 janvier, mais avant cela aura lieu la Summer Games Done Quick 2020, du 21 au 28 juin prochain.