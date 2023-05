Amazon Prime Video : les nouveautés de mai 2023 dévoilées

Le mois de mai vient de débuter et Amazon Prime Video va évidemment accueillir plusieurs nouveautés dans son catalogue. Ce n'est clairement pas la folie, même si les amateurs de sports devraient s'y retrouver et une partie des ajouts les plus intéressants nécessite de souscrire en plus au Pass Warner. Vous noterez tout de même l'ajout de deux films grand public en provenance de Sony Pictures, à savoir SOS Fantômes : L'Héritage et Spider-Man: No Way Home, aux qualités toutes relatives..., et de la dernière saison de Fear the Walking Dead.

L'intégralité des ajouts de mai 2023 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

1er mai Dragon Ball (non censuré) - Toonami (Pass WB), des épisodes chaque semaine

À vif ! - Avec Bradley Cooper

Chacun cherche son chat - De Cédric Klapisch

Hanna (2011) 2 mai White House Plumbers - HBO (Pass WB)

Jimmy O. Yang: Guess how much? - Stand-up

3 mai La Graine - Avec Marie Papillon

SOS Fantômes : L'Héritage - Avec Paul Rudd

5 mai Joli désastre - Avec Dylan Sprouse 6 mai Giro, Tour d'Italie - Eurosport (Pass WB) 10 mai ATP Rome - Eurosport (Pass WB)

Sharp stick - De Lena Dunham 15 mai Lewandoski - The Unknow - Documentaire 16 mai Fear the Walking Dead - Saison 8 18 mai The Ferragnez - Saison 2 19 mai Spider-Man: No Home Home 24 mai Spin Me Round - Avec Alison Brie

James May: Oh Cook S2 25 mai Hypersomnie (Ipersonnia) - D'Alberto Mascia 26 mai Citadel - Épisode final de la saison 1

Gryphon (Der Greif) - Saison 1

Nadal/Djokovic - Documentaire

27 mai Ligue 1 - J37 Multiplex 28 mai Roland Garros 2023

Pour vous abonner à Amazon Prime, il vous en coûtera pour rappel 6,99 € au mois ou 69,90 € à l'année.

