Amazon Prime Video : les nouveautés de mai 2022 dévoilées

Comme la concurrence, Amazon Prime Video a dévoilé à son tour ce qui attend ses abonnés en mai. Bon, les programmes originaux ne se bousculeront pas, avec d'ailleurs la série italienne Bang Bang Baby visiblement repoussée, puisqu'elle devait être diffusée dès le 28 avril... Les fans de science-fiction pourront dans tous les cas découvrir Night Sky, ou Vers les étoiles en français, qui a de quoi intriguer. Il y en aura sinon pour tous les goûts, même ceux adeptes du sang puisque les 5 saisons de The Originals et ses vampires rejoindront le catalogue. Et du côté des films, les super-héros de Batman Begins et Wonder Woman côtoieront le monde du crime organisé de La French ou de la trilogie Le Parrain. D'ailleurs, le titre du troisième long-métrage suggère qu'il s'agit du montage pour le 30e anniversaire réalisé par Francis Ford Coppola.

L'intégralité du programme de mai 2022 sur Amazon Prime Video pour la France est à retrouver ci-dessous.

1er mai Détective Conan - Saison 2

New Amsterdam - Saisons 1 et 2

Wonder Woman - Avec Gal Gadot

Batman Begins

Le Parrain 1 et 2

Le Parrain, épilogue : la mort de Michael Corleone

La cité de la peur - De Les Nuls

MR73 / Les Lyonais - D'Olivier Marchal

The Conjuring : Les dossiers Warren

Les Affranchis

Comment tuer son boss ? - La saga

Avant toi - Avec Emilia Clarke

Waldo - Avec Mel Gibson

Pop Redemption - Avec Jonathan Cohen

Telle mère, telle fille - Avec Camille Cottin

Collection Bertrand Blier - 12 films 4 mai The Originals - L'intégrale 6 mai The Wilds - Saison 2

Bosch: Legacy

Les Gamins - Avec Alain Chabat 9 mai Gold - Avec Zac Efron

Collection Asghar Farhadi - 6 films 13 mai The Kids in the Hall - Saison 1

Lizzo's Watch Out For Big Girls - Saison 1

16 mai Lovestruck High - Saison 1

Mademoiselle - De Park Chan-wook

Romulus - Saison 1 19 mai Bang Bang Baby - Saison 1

20 mai Vers les étoiles - Avec J.K. Simmons

Yannick Noah : Le sens de la gagne

27 mai Emergency

Gianluca Vacchi - Mucho Mas 30 mai La French

Et pour ne pas changer, l'abonnement à Amazon Prime coûte 5,99 € pour un mois ou 49,99 € à l'année.