amiibo : une date de sortie et un nouvel aperçu des figurines de Bylet, Banjo & Kazooie et Terry Bogard

Au mois d'octobre, à l'occasion de la présentation du gameplay et des spécificités de Steve de Minecraft au sein du roster de Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai avait alors dévoilé plusieurs amiibo supplémentaires venant compléter la gamme. Ainsi, Banjo & Kazooie, Byleth de Fire Emblem: Three Houses et Terry Bogard de Fatal Fury doivent paraître en 2021.

Les amiibo #SmashBros de Terry, Banjo & Kazooie et Byleth seront disponibles le 26/03/2021 ! pic.twitter.com/zKgDpTvhLl — Nintendo France (@NintendoFrance) December 11, 2020

Cette nuit, après la révélation de l'arrivée de Sephiroth au sein du jeu, Nintendo a publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, montrant plus en détail ces trois amiibo avec des zooms permettant d'apprécier le souci du détail et un tour à 360°. Cette dernière s'accompagne d'une date, le 26 mars 2021, qui marquera donc leur commercialisation dans tous les bons points de vente et sur la Toile. À n'en pas douter, Min Min et Steve suivront l'an prochain, espérons jusque que Sephiroth soit aussi du lot, car certains fans sont déjà prêts à se jeter dessus.

Si vous appréciez les amiibo, vous devriez trouver votre bonheur sur Amazon.