Nintendo Switch : enfin une date de sortie précise pour les amiibo Steve et Alex de Minecraft

Dans sa quête visant à transformer l'intégralité du roster de Super Smash Bros. Ultimate en figurines, Nintendo prévoit depuis leur annonce de proposer des amiibo Steve et Alex. Les personnages de Minecraft jouables depuis un DLC en 2020 ont en revanche vu leurs statuettes NFC attendues, puis annoncées pour le printemps 2022 et repoussées à plus tard.

Bonne nouvelle pour les fans et les curieux, les amiibo ont enfin une date de sortie ferme et précise. C'est le 9 septembre 2022 que les figurines de Steve et Alex seront disponibles dans le commerce, d'une manière qui variera selon les régions : elles seront exclusivement vendues en pack en Australie et Nouvelle-Zélande, mais seront proposées séparément en Amérique du Nord. Nintendo devrait communiquer pour l'Europe dans les heures à venir.



