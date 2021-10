Super Smash Bros. Ultimate : Sora de Kingdom Hearts vient clôturer le roster, le Doom Slayer s'invite avec un costume Mii !

Page 1 : Annonce et détails du gameplay de Sora, et costumes Mii

Lors du Nintendo Direct du mois dernier, l'éditeur nous a fait une fausse joie en parlant de Super Smash Bros. Ultimate, seulement pour nous donner rendez-vous ce mardi 5 octobre afin de découvrir qui sera l'ultime personnage jouable du jeu, un véritable évènement. Eh oui, une page se tourne et Masahiro Sakurai va enfin pouvoir prendre du repos après toutes ces années passées sur la licence. Alors, à qui le tour pour succéder à Min Min (ARMS), Steve et Alex (Minecraft), Sephiroth (FFVII), Pyra/Mythra (Xenoblade Chronicles 2) et Kazuya Mishima (Tekken) ?

Non, ce n'est pas un rêve, Sora de Kingdom Hearts est bel et bien l'heureux élu, le 82e personnage jouable de SSBU ! Sa date de sortie est d'ores et déjà fixée au mardi 19 octobre, à l'achat à l'unité contre 5,99 € ou dans le Fighters Pass Vol. 2, l'attente ne sera plus très longue. Pour le coup, les déçus ne devraient pas être trop nombreux, puisqu'il était le plus demandé lors du vieux sondage datant des épisodes Wii U et 3DS, dont les résultats avaient été tenus secrets. Armé de sa Keyblade et doublé aussi bien en anglais qu'en japonais, il sera un combattant avec des commandes assez simples, bien à l'aise dans les airs, en témoigne son double saut allant bien haut et son impression de flotter, mais pouvant facilement se faire éjecter.

Du côté de ses costumes, nous retrouvons ceux de Kingdom Hearts, KHII (normal, Vaillance et Sagesse), Dream Drop Distance, KHIII (normal et Forme ultime) ainsi que Rivière intemporelle. Pas moins de cinq esprits seront aussi ajoutés par la même occasion et un tableau avec divers autres personnages de la licence. Quant à ses techniques, voici un aperçu :

Attaques spéciales Magie : lance dans cet ordre Brasier X, Foudre X ou Glacier X (indiqué au-dessus de son nom pour que les joueurs sachent à quoi s'attendre). Les projectiles peuvent être empochés par l'adversaire. Stop X, Rafale X et Soin X peuvent eux être effectués avec haut, mais sans effet.

Brasier X : projectiles de feu.



Foudre X : fait pleuvoir des éclairs (moins puissant dans les airs).



Glacier X : gèle l'adversaire à courte portée.

Aquilon : permet de se déplacer dans les airs tout en attaquant.

Cyclone : s'élance en l'air et attaque en continu. Un combo avec l'attaque spéciale de côté enchaîne sur Aquilon, mais l'inverse n'est pas possible.

Contre : plus de dégâts si l'attaque adverse est puissante.

Smash final : Sceau de serrure. Smash Côté : un coup violent pour éjecter l'adversaire.

Haut : fait luir sa Keyblade et éjecte au loin si l'attaque touche.

Bas : un petit saut puis une frappe au sol causant une onde de choc.

Du côté du stage inédit qui sera inclus avec Sora, il se nomme Forteresse oubliée, avec des décors connus des fans de la licence de Square Enix, se transformant en Chute vers le Cœur lorsque ne reste plus beaucoup de vie. Là, nous y verrons différents personnages en fond (Riku, Roxas, Xion, Terra, Ventus et Aqua). En termes de musiques, 9 pistes seront ajoutées, des thèmes emblématiques identiques aux versions entendues dans leurs jeux respectifs. Il sera en plus possible de débloquer Dearly Beloved -Swing Version- en ayant une sauvegarde de Kingdom Hearts: Melody of Memory. Une version de Hand in Hand par Yoko Shimomura sera elle jouée à l'écran de victoire.

Forcément, cet ultime personnage sera lui aussi accompagné des costumes Mii inédits coûtant 0,80 € à l'unité, qui sont donc :

Octaling (perruque) de Splatoon ;

Charbitre (couvre-chef) de Splatoon ;

Doom Slayer (tireur) de DOOM.

Enfin, sachez que les amiibo de Steve et Alex sont prévus pour le printemps 2022, et seront suivis par Sephiroth, Pyra, Mythra et Kazuya. Forcément, une figurine de Sora devrait aussi voir le jour à l'avenir. Quelques gros chiffres ont également été dévoilés en toute fin de la présentation. De nombreux visuels peuvent également être admirés en page suivante.

Si vous n'aviez pas encore craqué pour Super Smash Bros. Ultimate, Amazon le vend 51,74 €, prix auquel il faut donc rajouter les deux Fighters Pass respectivement vendus 24,99 € et 29,99 €.