Among Us : un teaser pour la série et un studio d'édition pour aider les petits jeux

Among Us aura rencontré un succès tardif, mais pour le moins exceptionnel. Le jeu d'enquête entre amis dans un vaisseau spatial cartonne depuis 2020, le petit studio InnerSloth s'en est évidemment mis plein les poches, mais il compte bien se servir de cet argent pour aider d'autres développeurs.

Lors du Summer Game Fest Live 2024, Victoria Tran et Forrest Willard sont montés sur scène pour présenter Outersloth, un studio d'édition qui va financer et mettre en avant des jeux indépendants. Une belle manière de faire tourner les richesses, Outersloth va ainsi éditer Mars First Logistics, Battle Suit Aces, Mossfield Archives, One Btn Bosses, Rogue Eclipse et Project Dosa, le prochain jeu des créateurs de Thirsty Suitors. Pour les joueurs intéressés, Mars First Logistics est déjà disponible en Early Access et One Btn Bosses a eu droit à une démo.

Bon, InnerSloth n'oublie pas non plus Among Us, nous avons eu droit au premier teaser de la série animée de CBS, l'esprit du jeu vidéo est parfaitement conservé et le casting fait toujours autant rêver. Nous retrouverons en effet Patton Oswalt, Ashley Johnson, Dan Stevens, Debra Wilson, Kimiko Glenn, Liv Hewson, Phil Lamarr, Randall Park, Wayne Knight, Yvette Nicole Brown ou encore Elijah Wood ! Malheureusement, pas de date de sortie en vue...