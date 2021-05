Ancestors: The Humankind Odyssey dépasse le million de ventes

Sorti en août 2019 sur PC puis en décembre de la même année sur PlayStation 4 et Xbox One, Ancestors : The Humankind Odyssey permet pour rappel de vivre l'évolution de l'humanité au travers de plusieurs générations de primates. Un titre atypique développé par Panache Jeux Numériques et conçu par Patrice Désilets (Assassin's Creed), qui a séduit de nombreux joueurs.

L'éditeur Private Division annonce en effet aujourd'hui qu'Ancestors : The Humankind Odyssey a dépassé le million d'exemplaires vendus sur ordinateurs et consoles de salon. En plus d'une vidéo compilant quelques extraits de vidéastes, dont les francophones LaMegaForge, Morrigh4n, AmarasLGH ou encore Maghla, le concepteur Patrice Désilets commente ce palier de ventes :

Nous souhaitions créer quelque chose de spécial avec Ancestors: The Humankind Odyssey, et cela représente énormément pour nous de voir plus d'un million de joueurs nous rejoindre dans la création de leur expérience de jeu. C'est une immense réussite pour notre petite équipe. Nous tenions donc à remercier tous ceux qui y ont joué, et tout particulièrement ceux qui ont partagé leurs incroyables aventures avec nous.

Ancestors : The Humankind Odyssey est pour rappel disponible sur PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le retrouver à 15,99 € sur Amazon.