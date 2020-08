Ancestors: The Humankind Odyssey, le jeu sur l'évolution débarque sur Steam, avec ses améliorations

Pour les développeurs et éditeurs, impossible de se priver d'une sortie sur Steam, les exclusivités de l'Epic Games Store sont généralement temporaires, et aujourd'hui, c'est Ancestors : The Humankind Odyssey qui débarque sur la plateforme de Valve, un an après son lancement sur l'EGS.

Conçu par Patrice Désilets (Assassin's Creed) avec Panache Jeux Numériques et édité par Private Division, Ancestors: The Humankind Odyssey est pour rappel un jeu de survie à la troisième personne assez original, il permet en effet de suivre l'évolution de plusieurs générations de primates. Un titre nommé aux Pégases dans la catégorie Meilleur jeu indépendant étranger, et qui a évidemment bien changé depuis son lancement sur l'Epic Games Store il y a un an, voici ce qu'ont notamment rajouté les développeurs :

Des tutoriels améliorés et objectifs additionnels pour guider les joueurs durant leur périple ;

Une compatibilité avec les vibrations de manettes ;

Des nouveaux retours visuels sur les phases de jeu rythmées, comme les combats ou les actions diverses ;

De nouveaux neurones qui automatisent certaines tâches de la vie de clan comme créer des liens ou s’accoupler ;

Des animations supplémentaires pour les personnages ;

Des corrections de bugs et plus !

Vous pouvez donc retrouver Ancestors : The Humankind Odyssey sur Steam contre 19,99 € au lieu de 39,99 € jusqu'au 10 septembre de même que sa bande originale à 8,99 €. Le titre est également disponible à 35,99 € chez Gamesplanet.