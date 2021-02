Animal Crossing: New Horizons, la collaboration avec Sanrio présentée en vidéo, la mise à jour 1.8 disponible

Ce jeudi, Animal Crossing: New Horizons a accueilli sa mise à jour 1.8, principalement dédiée à l'ajout du contenu Super Mario qui apparaîtra à compter du 1er mars, dont un avant-goût nous est donné par l'intermédiaire du cadeau de Nintendo pour cette update, un Mur Mario animé qui décorera votre intérieur de la plus belle des manières !

Mais ce n'est pas tout, car plusieurs célébrations vont pouvoir être fêtées au sein du jeu avec l'ajout de divers objets saisonniers. Pour commencer, vous pouvez acquérir jusqu'au 3 mars des poupées (hinaningyo) et lanternes à l'occasion d'Hina matsuri. Du 1er au 14 mars, la science sera à l'honneur en amont du Pi Day (3/14 avec le système de date anglophone), dont une tarte (pie en anglais). Enfin, c'est la Saint Patrick qui va mettre du vert dans votre île entre le 10 et le 17 mars, date du Shamrock Day dans l'univers de la licence. Plantes vertes, soda shamrock, tapis en forme de trèfle et bien plus seront là encore mis en vente. Les sélections changeant chaque jour, pensez à passer régulièrement.

Pour terminer, c'est une bande-annonce dédiée à la collaboration Sanrio précédemment annoncée que vous pouvez apprécier ci-dessous. Le pack de cartes amiibo déjà mis en vente par le passé va donc faire son retour le 26 mars et ce que ces bouts de cartons débloqueront en jeu est présenté, entre nouveaux résidents (Rilla, Marty, Étoile, Chaï, Chelsea et Toby), tenues et objets de décoration uniques (Hello Kitty, Pompompurin, Little Twin Stars, Cinnamoroll, My Melody et Kerokerokeroppi). Une mise à jour gratuite sera diffusée le 18 mars pour la permettre la prise en charge de ce contenu.

