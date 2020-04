Animal Crossing: New Horizons, une mise à jour 1.1.4 disponible, fini l'overdose des œufs

La Fête des œufs bat son plein dans Animal Crossing: New Horizons, et avec elle la possibilité de collecter des coquilles colorées pour crafter des objets spéciaux. La communauté s'est cependant vite plainte du fait que ces œufs étaient devenus omniprésents, remplaçant la majorité des ressources du jeu quand elle aurait bien aimé continuer à amasser d'autres objets.

L'évènement se terminera dimanche, mais Nintendo vient de déployer une mise à jour 1.1.4 qui corrige le tir. Le taux d'apparition des œufs a été modifié pour rendre l'expérience plus confortable, mais il sera tout de même possible d'en collecter un tas à Pâques, dernier jour du festival, le 12 avril prochain. Le patch résout sinon un problème rare lié Djason, et oblige à passer à la nouvelle version pour continuer à profiter du multijoueur en local.

Comment ce problème sera résolu dans les données de sauvegarde affectées : retournez donner le scarabée à Djason et vous recevrez les bons objets.

Lors de l'évènement de Pâques, le taux d'apparition de certains œufs a été ajusté jusqu'au 11 avril 2020.

Les œufs seront plus faciles à ramasser le jour de Pâques (12 avril 2020).

Il n'y a pas de communication locale possible entre les joueurs de la version 1.1.4 et celles antérieures, veuillez mettre vos données à jour pour jouer ensemble.

