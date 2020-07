Animal Crossing: New Horizons, la mise à jour 1.4 est disponible

Plus tôt cette semaine, nous avons appris la venue ce jeudi de la 2e Vague de contenu estival d'Animal Crossing: New Horizons, et ce par l'intermédiaire d'une mise à jour 1.4 disponible dès à présent au téléchargement. Feu d'artifice, Monde des rêves et Service d'archivage et de restauration de l'île sont au programme en plus de quelques ajustements.

Voici le changelog officiel diffusé par Nintendo :

Mises à jour générales Un nouvel évènement saisonnier, Spectacle de feu d'artifice, a été ajouté.

De nouveaux articles saisonniers à durée limitée ont été ajoutés à Nook Shopping.

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à l'application NookPhone Camera, vous permettant de désactiver les informations du guide en appuyant sur le stick R.

L'objet « lunettes amusantes » correspond désormais aux variations de couleur de peau des joueurs. Fonctionnalités de connectivité en ligne Une nouvelle fonctionnalité vous permet de dormir dans un lit et de rencontrer Serena. Vous pouvez télécharger un rêve de votre île via Internet ou visiter d'autres îles de rêve téléchargées.

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au portail des conceptions personnalisées. Vous pouvez maintenant rechercher par nom ou par type de dessin. Vous pouvez maintenant créer une liste de créateurs préférés.

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour sauvegarder les données de sauvegarde sur les serveurs de Nintendo via Internet. Vous pouvez utiliser les données de sauvegarde sauvegardées avec le service de restauration de sauvegarde de l'île si votre console Nintendo Switch est perdue ou cassée.

Vous devez être membre de Nintendo Switch Online et activer les sauvegardes dans Animal Crossing: New Horizons pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité.



Les données de sauvegarde ne peuvent pas être restaurées à la discrétion du client. Si votre système est défectueux, vous devez contacter l'assistance Nintendo pour lancer une demande de réparation. Si vous avez perdu votre console, vous devez contacter l'assistance Nintendo.



Cette fonction ne permet pas le transfert des données de sauvegarde (données d'île) vers un autre système. Nous prévoyons actuellement d'ajouter une fonctionnalité de transfert de données de sauvegarde d'ici 2020. Des informations sur la fonctionnalité et le calendrier seront annoncées ultérieurement. Problèmes résolus D'autres ajustements ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

Concrètement, vous pouvez accéder aux paramètres d'archivage directement depuis l'écran titre en appuyant sur « - », où Tom Nook vous expliquera alors tout ce qu'il faut savoir. Côté cadeau dans votre boîte aux lettres, Nintendo offre cette fois un Mur feux d'artifice et Serena un lit pour aller faire de beaux rêves.

La prochaine grosse mise à jour de la sorte est prévue pour cet automne. Par ailleurs, si vous êtes intéressés par ACNH, vous pouvez vous l'offrir à 44,49 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur