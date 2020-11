Apex Legends : Horizon et ses capacités spéciales dans un nouveau trailer de gameplay de la Saison 7

La Saison 7 d'Apex Legends sera lancée dans la nuit du 4 au 5 novembre en France, et donnera accès à la carte Olympus, l'aéroglisseur Trident ou encore les fonctionnalités des Clubs. Mais ce sera aussi l'occasion d'introduire une nouvelle héroïne jouable, Mary Sommers, aka Horizon.

Son gameplay a été mis en lumière par un nouveau trailer, l'occasion pour nous de découvrir ses capacités spéciales. Sa compétence tactique sera Ascenseur de Gravité, pour inverser la gravité et propulser alliés et ennemis dans les airs. Sa compétence passive, c'est Spationaute, qui accroît sa maniabilité dans les airs et sa résistance aux chutes. Enfin, sa compétence ultime sera Trou Noir, pour que notre compagnon N.E.W.T. ouvre une anomalie spatiale, attirant les joueurs avant de les repousser en les blessant dans une implosion finale.

