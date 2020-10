Apex Legends : les nouveautés de la Saison 7 introduites dans une excitante bande-annonce de gameplay

En amont de chaque saison, c'est le même refrain du côté d'Electronic Arts et Respawn Entertainment. Introduction de la nouvelle Légende, présentation de son passé à travers une Histoire des Terres Sauvages et plusieurs bandes-annonces mettant en avant les nouveautés de gameplay. Nous avons ainsi eu droit plus tôt dans la semaine au trailer de lancement, place désormais à l'action in-game.

Outre cette toute nouvelle map qu'est Olympus, c'est surtout l'occasion de voir à l'œuvre Horizon, qui sera donc capable d'aspirer ses adversaires dans un trou noir miniature à en croire la toute fin de la vidéo ! Il faut dire que le domaine de cette astrophysicienne, c'est justement la gravité. Les Tridents pourront de leur côté accueillir la tourelle de Rampart, de quoi renforcer le jeu de groupe, tout comme les Clubs. Et bien entendu, différentes skins fort agréables à l'œil sont aussi visibles durant ces quelques minutes.

À leur atterrissage sur Olympus, une cité utopique nichée en plein cœur des nuages, les joueurs auront l'occasion d'explorer un nouvel environnement dont la beauté des paysages luxuriants n'a d'égale que la dangerosité des bas-fonds. Horizon rejoint l'effectif des Légendes des Jeux Apex, qui pourront mettre la main sur de nouvelles skins pour combattre avec style dans une arène aux dimensions inédites. Le tout nouveau système d'aéroglisseur Trident promet des rencontres explosives et des courses-poursuites épiques aux quatre coins de la carte. La Saison 7 met également en œuvre les Clubs, permettant aux joueurs de se réunir avec d'autres combattants partageant les mêmes niveaux d'expérience, centres d'intérêt et styles de jeu, mais aussi de créer des communautés au sein desquelles ils pourront jouer pendant des heures.

La Saison 7 Ascension d'Apex Legends sera pour rappel lancée le 4 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Si vous aimez les cosmétiques et possédez un boîtier, l'édition Bloodhound est vendue 17,99 € sur Amazon.