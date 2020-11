Apex Legends : les nouveautés du Passe de Combat de la Saison 7 exhibées dans une nouvelle vidéo

D'ici quelques heures, Apex Legends va accueillir sa Saison 7, Ascension, qui en plus d'introduire Horizon en tant que nouvelle Légende, va également permettre aux joueurs de s'amuser sur une carte inédite, Olympus. Respawn Entertainment et Electronic Arts avaient encore une dernière bande-annonce en réserve, qui a été diffusée plus tôt dans la journée et présente l'inévitable Battle Pass que les joueurs vont pouvoir se procurer.

En plus des différentes nouveautés déjà aperçues, ce Passe de Combat va donc permettre à ses possesseurs de gravir différents niveaux pour obtenir de nouvelles apparences, packs Apex, holo-sprays, packs musicaux, écrans de chargement, emotes de chute libre et répliques. Parmi les skins nommées, il y aura Haut standing pour Wraith, Mode éphémère pour Octane, ainsi que Haute technologie (réactive) pour la R-99 et À la perfection pour la mitraillette Prowler, cette dernière se débloquant dès l'achat. Et pour ne pas changer, il faudra débourser 950 Pièces Apex pour la version basique et 2 800 Pièces Apex pour le bundle déverrouillant instantanément les 25 premiers niveaux.

Vous pouvez vous procurer l'édition Bloodhound d'Apex Legends au prix de 17,99 € sur Amazon. Le Battle Royale est sinon gratuit sur PS4, Xbox One et PC (Origin et désormais Steam).

