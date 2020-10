Apex Legends : la nouvelle Légende de la Saison 7, Horizon, officialisée par une bande-annonce poignante

Comme pour beaucoup de jeux du genre, le lore d'Apex Legends se développe davantage avec des initiatives cross-médias qu'in-game. Respawn Entertainment nous en apprend ainsi un peu plus sur l'univers du titre avec Promesses, nouvel épisode de la série Histoires des Terres Sauvages.



La séquence poignante nous révèle officiellement le passé du personnage d'Horizon, qui sera sans surprise la Légende additionnelle de la Saison 7. La scientifique dont le vrai nom est Mary Sommers nous laisse y apercevoir son fort accent écossais, mais aussi la séparation terrible (et définitive ?) qui l'a éloigné de son fils.

Il y a près d'un siècle, le Dr Mary Somers a été embauché pour résoudre une crise énergétique cataclysmique. Sa recherche de réponses la mènerait aux confins de l'univers. Avant que Mary ne quitte l'Olympe, elle a promis à son fils de revenir. Mais était-ce une promesse qu'elle pourrait tenir ?

Elle sera disponible le 4 novembre sur PS4, Xbox One, Origin et enfin Steam, et nous en saurons plus sur son gameplay dans les jours qui viennent.



