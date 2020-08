Apex Legends : une fusillade musclée pour introduire l'histoire de Rampart en vidéo

La semaine dernière, Electronic Arts et Respawn ont donné le top départ de la promotion de la Saison 6 d'Apex Legends, Propulsion. Nous avons ainsi pu découvrir une bande-annonce introduisant Rampart. Depuis, de nouveaux messages vocaux ont été diffusés :

En plus de ça, nous avions rendez-vous à 19h00 ce mardi pour découvrir une nouvelle Histoire des Terres Sauvages comme le veut désormais la tradition. Voyons ce que ça donne.

Ces quelques scènes animées prennent place dans la boutique de modding de Ramya Parekh, alias Rampart, alors qu'elle trinque avec ses deux amis Bangalore et Gibraltar. Sauf qu'à la nuit venue, une bande de voyous vient s'en prendre à elle et son établissement. Malgré un piège bien installé, une sacrée habileté au tir, une bonne réactivité et l'utilisation de Sheila, elle finit assommée et son commerce incendié. Sa carte de sortie, littéralement, est donc de participer aux Jeux Apex, une invitation qui lui est remise par Blisk, le mercenaire le plus redoutable des Terres sauvages. Quant au mystérieux ennemi masqué, il ne serait pas étonnant que nous le retrouvions par la suite dans le lore, pourquoi pas en tant que Légende.

La Saison 6 d'Apex Legends est attendue le 18 août sur PS4, Xbox One et PC. Vous pouvez vous procurer l'édition Bloodhound à 12,07 € sur Amazon. Du cross-play entre toutes les plateformes, ainsi que des versions Switch, Steam, iOS et Android sont prévues d'ici la fin de l'année.