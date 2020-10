Apex Legends : la sortie sur Steam datée, celle sur Switch reportée, la Saison 7 et la nouvelle Legende teasées

Electronic Arts avait confirmé en juin dernier qu'Apex Legends aurait droit à du cross-play et des versions Steam et Switch avant la fin de l'année. Pour le cross-play, c'est bon, mais pour les portages sur la plateforme de Valve et la console de Nintendo, la promesse ne sera qu'à moitié tenue. Respawn Entertainment a officialisé qu'Apex Legends sera disponible le 4 novembre 2020 sur Steam, pile à temps pour le lancement de la Saison 7.

En revanche, l'édition Switch ne sera pas téléchargeable avant 2021, car les développeurs ont besoin de plus de temps que prévu, et le COVID-19 ne les a pas aidés dans cette tâche.

Salut tout le monde, je suis Chad Grenier, directeur du développement sur Apex Legends.

Il y a quelques mois, à l’occasion d’EA Play, j’ai annoncé notre intention de porter Apex Legends sur de nouvelles plateformes, dont Steam et Nintendo Switch. J’aimerais vous donner aujourd’hui deux informations à ce sujet, car je sais que les joueuses et joueurs nous demandent des nouvelles.

Tout d’abord, pour les personnes jouant sur PC, Apex Legends arrive officiellement sur Steam au moment du lancement de la Saison 7, le 4 novembre 2020. Si vous jouez sur Steam et ne connaissez pas Apex Legends, nous avons hâte de vous accueillir. Et si vous avez déjà joué sur Origin, n’hésitez pas à tester le jeu sur Steam : toute la progression et tous les éléments débloqués sur votre compte sont conservés d’une plateforme à l’autre.

Par ailleurs, concernant la Nintendo Switch, nous travaillons toujours d’arrache-pied sur le portage. Cependant, pour rendre justice au jeu et en faire l’expérience que les joueuses et joueurs méritent, notre équipe a besoin de plus de temps. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette année a été riche en défis inattendus, et nous ne voulons pas précipiter les choses.

Les propriétaires de Switch peuvent s’attendre à jouer à Apex Legends l’année prochaine. Bien sûr, lorsqu’Apex Legends sortira sur Switch, il sera compatible multiplateforme et inclura notre tout dernier contenu saisonnier ainsi que l’ensemble des fonctionnalités des autres versions du jeu.

Nous avons hâte que vous ayez Apex Legends Switch entre les mains (ou dans votre dock connecté à votre téléviseur).

À bientôt, et merci de votre compréhension.