Apex Legends : une date imminente pour l'arrivée du cross-play, de l'événement Marché Secondaire et du mode limité Point d'Ignition

L'arrivée du cross-play dans Apex Legends a été confirmée en même temps qu'une version Switch, à l'EA Play de juin dernier. L'attente est enfin terminée pour cette fonctionnalité, qui va être intégrée en version bêta dans le Battle Royale avec une mise à jour ce 6 octobre 2020 ! Bon, nous sommes toujours en attente du portage sur la console de Nintendo, mais c'est toujours ça de pris. Le cross-play n'aura pas de limite, mais est simplement décrit comme en bêta car son fonctionnement risque d'être imparfait au départ. Il sera activé de base, alors pensez à aller paramétrer votre expérience si vous n'en voulez pas : en revanche, les files d'attente pourraient être longues pour trouver une partie, car seuls les joueurs ayant refusé le cross-play joueront entre eux.

Préparez-vous pour l'événement de collection #ApexLegends Marché Secondaire avec l'arrivée de la bêta cross-play, le mode à durée limitée Point d'ignition, de nouvelles récompenses exclusives et bien plus !



Rendez-vous le 6 octobre ! pic.twitter.com/KAr0xN76HJ — EA France (@EAFrance) October 1, 2020

Cela avait déjà été rappelé par les développeurs mais, avec le matchmaking automatique, seuls les joueurs PS4 et Xbox One seront mêlés, les joueurs PC au clavier et à la souris étant écartés en raison de la différence de réactivité amenée par ces accessoires. En revanche, si vous créez manuellement un lobbie, vous pouvez y intégrer un joueur PC, et alors tout le groupe se retrouvera dans une partie PC, potentiellement défavorable pour les joueurs dotés de manettes. Ainsi, vous n'aurez jamais de joueurs sur ordinateurs personnels dans vos parties consoles automatiquement générées.

Vous pourrez utiliser l'outil Trouver un Ami pour devenir copain avec des utilisateurs d'autres plateformes : attention, si vous refusez une demande, cela bloquera toutes les futures requêtes de la personne en question, à moins que vous ne l'enleviez manuellement de votre blocklist. Si vous souhaitez lancer une partie avec un ami d'une autre plateforme, il recevra une notification dans le menu du lobbie, mais les notifications habituelles resteront de mises pour les invitations depuis un même écosystème. Le chat vocal sera activé en cross-play, mais Respawn Entertainment : la cross-progression, ce n'est pas pour tout de suite, et si la fonctionnalité est envisagée, elle ne sera évoquée que plus tard, au lancement d'Apex Legends sur Steam à la fin de l'année.

Mais ce n'est pas tout ce qui vous attend le 6 octobre ! Apex Legends va accueillir au passage Marché Secondaire, un événement de collection avec 24 éléments de personnalisation inédites à acheter ou à débloquer, comme le pack Réglages d'Octane ou le bundle Clown de Caustic, Chat de Wraith et plus encore. Si vous obtenez la collection complète, vous débloquerez en plus le très rare Caustic Heirloom. Pour engranger de l'expérience et de la monnaie virtuelle rapidement, vous pourrez pourquoi pas vous lancer dans le mode limité Flashpoint, ou Point d'Ignition en français, dans lequel des Zones d'Ignition vous permettent de regagner de la santé et du blindage, mais où vous perdrez votre budin dédié. Ne tardez pas, vous n'avez que jusqu'au 20 octobre pour profiter de tout cela.

