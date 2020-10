Apex Legends : l'évènement d'Halloween Combat ou Effroi de retour avec un mode Fantôme Royale et des skins inédites

Actuellement en pleine Saison 6, Apex Legends continue d'évoluer, lui qui a accueilli récemment le tant attendu cross-play entre les différentes plateformes. Il va cependant faire un petit bond dans le passé du 22 octobre au 3 novembre en retrouvant l'évènement Combat ou Effroi, qui a déjà occupé la communauté lors de la période d'Halloween de l'année passée.



Les 24 items de 2019 seront d'ailleurs de retour dans la boutique, mais des éléments cosmétiques comme des skins inédites ou réinterprétées vont aussi pouvoir être débloqués. Le clou du spectacle reste le mode à durée limitée inédit Fantôme Royale, où vos Légendes reviennent sous une forme spectrale plus puissante après avoir été abattue.

L’évènement Combat ou Effroi fait son grand retour ! Terrorisez vos ennemis en prenant part au mode Fantôme Royale à durée limitée dans la version nocturne du Canyon des Rois. Vos équipiers vaincus se réincarnent en fantômes dotés d’une vitesse déconcertante. Griffes acérées, vitesse ahurissante et capacités avancées de réanimation : vous ne manquerez pas d’options pour maintenir votre escouade en vie ! Relevez des défis pour gagner des récompenses ensorcelantes et visitez la Boutique pour obtenir de nouveaux objets cosmétiques sur le thème d’Halloween. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’évènement Combat ou Effroi, qui aura lieu cette année du 22 octobre au 3 novembre.

De plus, les 24 objets du précédent évènement Combat ou Effroi seront à nouveau disponibles dans la Boutique via des packs ou des offres spéciales. Le contenu de la Boutique est mis à jour chaque semaine, alors revenez régulièrement pour ne manquer aucune bonne affaire !

Le retour de Combat ou Effroi s'accompagne de réinterprétations de plusieurs skins de l’an dernier, tels que Beaux rêves pour Caustic et Récolte incroyable pour Bloodhound, ainsi que de tout nouveaux skins pour Loba et Revenant.

NOUVEAU MODE À DURÉE LIMITÉE : FANTÔME ROYALE

À l'occasion d'Halloween, nous retournons dans la dimension alternative lugubre où Revenant dirige les Jeux Apex. Le mode Fantôme Royale démarre comme une partie normale en équipes de trois, mais lorsque vous mourez, vous revenez sous une puissante forme spectrale afin de vous venger et d'aider votre escouade à décrocher la victoire. Avec une brutalité accrue au corps à corps, ainsi qu’une agilité et une vitesse spécialement optimisées, sans oublier des vies de fantôme illimitées, vous terroriserez les autres escouades et protégerez la vôtre jusqu’à ce que vos coéquipiers vivants soient éliminés ou que vous remportiez la victoire en tant que dernière équipe en vie.

Avis aux fans des précédents jeux de Respawn ! Soyez à l’affût de certaines améliorations de mobilité quand vous incarnerez une Légende fantôme. Et ne soyez pas surpris si votre escouade se retrouve à un moment donné avec un membre honoraire supplémentaire ! Revenant a ouvert un refuge pour certaines créatures errantes, et vous pourriez bien en adopter une pour faire en sorte de remporter la partie.