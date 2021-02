Apex Legends : SanDisk dévoile une carte microSD aux couleurs du jeu pour Switch

Cela fait un moment qu'Apex Legends est attendu sur Nintendo Switch, et Electronic Arts s'est enfin décidé à dévoiler une date de sortie. Ce sera pour le mois prochain, le titre sera évidemment free-to-play et le portage est développé par Panic Button, qui a déjà prouvé son savoir-faire avec DOOM Eternal ou Wolfenstein II: The New Colossus.

Pour l'instant, le poids d'Apex Legends sur Switch n'est pas encore connu, mais il y a fort à parier qu'il faudra faire un peu de place sur sa carte mémoire pour l'installer. Et si vous n'êtes pas encore équipé, SanDisk arrive à la rescousse et dévoile sa microSDXC aux couleurs du jeu d'EA Games et Respawn, une carte grise avec le logo d'Apex Legends de 128 Go qui permet donc d'installer plusieurs titres dessus. Brian Susan Park, vice président, solutions clients chez Western Digital, qui possède SanDisk, déclare :

Avec une base de fans massive et croissante, Apex Legends offre une expérience de battle royale, immersive et unique en son genre. Nous sommes ravis de contribuer à apporter la qualité et la fiabilité de nos produits microSDXC à cette communauté de passionnés, en leur offrant des solutions de stockage uniques pour jouer dans les meilleures conditions possibles.

Arturo Castro, vice président, Global Brand Management chez Electronic Arts, rajoute :

Alors que nous continuons à développer l'univers Apex Legends, nous nous engageons à garantir à nos fans une qualité et un plaisir inégalés, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. En tant que leaders dans le domaine du stockage, la collaboration avec Western Digital a été essentielle pour s'assurer que nos fans soient prêts à télécharger et à faire face à toutes les aventures dans les Terres Sauvages.

La carte microSDXC 128 Go Apex Legends de SanDisk pour Nintendo Switch, sous licence officielle, est déjà disponible contre 36,99 € sur Amazon. Le jeu sortira quant à lui le 9 mars prochain.