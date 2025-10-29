Aphelion : nouvelle bande-annonce pour le jeu de science-fiction de DON'T NOD

Le développeur et éditeur français DON'T NOD a présenté un nouveau trailer pour Aphelion, son prochain jeu d'action-aventure cinématique à la troisième personne qui sortira en 2026, lors de l’ID@Xbox Showcase. Le trailer révèle que Thomas Cross, collègue astronaute d'Ariane, sera un personnage jouable, et présente de toutes nouvelles séquences d'infiltration, un antagoniste extraterrestre encore jamais vu dans les précédents trailer, de nouveaux environnements et montre l'écusson de la combinaison spatiale du jeu, conçu en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA).

Aphelion dévoile ses personnages et son Nemesis





Aphelion est un jeu d'action-aventure dans un univers science-fiction qui se déroule aux confins du système solaire. Dans la peau des astronautes de l'ESA Ariane et Thomas, les joueurs pourront explorer et étudier la planète inconnue Perséphone et résoudre le mystère du crash de leur vaisseau, tout en essayant de survivre face à la présence terrifiante d'un ennemi inconnu. Le jeu porte en son sein une histoire émouvante sur l'amour, la résilience, l'espoir et ce qui nous importe tout est perdu.



La structure à deux protagonistes d'Aphelion défini non seulement le gameplay, mais aussi le cœur émotionnel du jeu. Les astronautes de l'ESA Ariane Montclair et Thomas Cross ont des styles de jeu et des expériences différents alors qu'ils tentent de se retrouver après le crash de leur vaisseau. Le gameplay d'Ariane est très physique : elle explore et traverse Perséphone. Thomas, blessé suite au crash, enquête sur la planète par d'autres moyens, davantage basés sur la logique et la déduction Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le gameplay de chacun, ils découvriront des secrets et des indices qui leur permettront de mieux comprendre les secrets de la planète et les causes du crash de leur vaisseau, le Hope-01.

La bande-annonce dévoile pour la première fois Le Nemesis, le monstre de la planète et la forme hostile prise par la vie intelligente qui vit dans les océans de Perséphone. Son existence introduit un gameplay furtif, tendu et palpitant, car les joueurs devront se cacher, se faufiler et éviter les confrontations pour survivre, tout en comprenant d'où vient ce monstre et pourquoi il les traque.

L’Écusson ESA





Comme le veut la tradition dans le domaine spatial, chaque mission est représentée par un écusson symbolique. L'écusson fictif de la mission Hope-01 du jeu, conçu par Arnaud Barbier, directeur artistique d'Aphelion, en collaboration avec l'ESA, fait le lien entre l'histoire de l'exploration spatiale et le futur hypothétique exploré dans le jeu. Il comporte deux éléments distincts : Perséphone (inspirée de la véritable planète Neuf) et la navette qui transporte les astronautes jusqu'à elle. L'écusson Hope-01 représente les thèmes d'Aphelion : l'espoir, le mystère et le courage de laisser derrière soi ce que l'on connaît pour s'aventurer en territoire inconnu.

Quand sortira Aphelion ?





Aphelion sortira en 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5. Il s'agira d'un titre Xbox Play Anywhere, disponible dès le premier jour avec Game Pass.