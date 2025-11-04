Apple Arcade : une offre à ne pas manquer pour découvrir plus de 200 jeux sans pub

Du 4 novembre au 3 décembre 2025, Apple propose une offre limitée sur son service Apple Arcade. Les nouveaux abonnés éligibles peuvent profiter de trois mois d’accès pour le prix d’un seul, soit 6,99 €. L’activation se fait directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.

Apple Arcade réunit plus de deux cents jeux mobiles sans publicité ni achats intégrés. Le service met en avant des expériences variées, des puzzles aux aventures en passant par le sport et la réflexion. Parmi les jeux disponibles, il y a Sonic Dream Team, Mini Motorways, Hello Kitty Island Adventure, LEGO Star Wars Castaways ou encore Oceanhorn 2. A noter, il y a aussi des jeux compatibles avec le Vision Pro comme Synth Riders. Tous les titres peuvent être téléchargés pour jouer hors ligne, et l’abonnement peut être partagé au sein d’un même foyer grâce au partage familial.

L’offre est disponible dans plusieurs pays dont la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Japon et le Brésil. Elle commence le 4 novembre à neuf heures, heure du Pacifique, et se termine le 3 décembre au petit matin. Une fois la période promotionnelle terminée, l’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif habituel de 6,99 € par mois. Pour vous abonner, c'est par ici.