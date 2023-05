Very Little Nightmares+ : la préquelle des aventures de Six débarque dans Apple Arcade

En plus des deux excellents jeux d'aventure développés par Tarsier Studios, la franchise Little Nightmares compte également un troisième titre réservé aux mobiles et tablettes sous iOS. Développé par Alike Studio, Very Little Nightmares est pour rappel une préquelle aux aventures de Six, personnage principal du premier jeu.

Le titre débarque cette semaine dans Apple Arcade, le service d'abonnement annuel d'Apple. Le jeu est ici appelé Very Little Nightmares+, même si rien n'indique ce que rajoute ce « Plus », et il est compatible avec les iPhone et iPad du constructeur américain. Bandai Namco, éditeur du jeu, rappelle au passage de quoi il parle :

Dans cette sombre aventure, les joueurs aident une fillette à l'imperméable jaune à s'échapper de la Tanière, un manoir mystérieux rempli de dangers et de secrets. La combinaison parfaite de la musique sinistre et des effets sonores troublants permet une ambiance unique. Le style artistique, les personnages et les objets en 2D font de ce jeu un mélange parfait qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Bandai Namco avait annoncé tout récemment que la franchise Little Nightmares a dépassé les 12 millions d'exemplaires vendus, mais aucun troisième opus principal n'est pour le moment prévu. Vous pouvez retrouver un iPad 10e génération à 559,99 € sur Amazon.