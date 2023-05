Little Nightmares : 12 millions de ventes pour la franchise de Bandai Namco

Née en 2017 de l'esprit de Tarsier Studios, la franchise Little Nightmares reste modeste, avec seulement trois épisodes au compteur, dont un sur mobiles. Mais elle arrive à séduire de nombreux joueurs, l'éditeur Bandai Namco a récemment fait le point sur les très bonnes ventes de la licence.

Little Nightmares compte plus de 12 millions de copies vendues dans le monde depuis ses débuts, c'est un sacré succès commercial ! La franchise compte pour rappel les opus principaux Little Nightmares et Little Nightmares II, sorti en 2021, mais aussi le sympathique Very Little Nightmares développé par Alike Studio en 2019 pour iOS et Android. Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe, commente :

La franchise Little Nightmares a rencontré le succès dès la sortie du tout premier épisode, voilà 6 ans jour pour jour. Nous sommes fiers du travail accompli par les équipes de Bandai Namco Europe, Tarsier Studios, Engine Software et Supermassive Games, qui ont su créer de grands jeux tout en développant la franchise sur de nouveaux supports.

Lucas Roussel, directeur de la publication et producteur exécutif de Little Nightmares chez Bandai Namco Europe, rajoute :

Nous avons eu la chance et le plaisir de voir la communauté s'agrandir au fil du temps. Pendant le développement de Little Nightmares, nous avions conscience de créer un jeu différent des autres, mais nous avons tout de même été surpris par l'engouement des fans. Nous les remercions du fond du cœur pour leur soutien et nous continuons à travailler sur la suite de la franchise.

Pour rappel, Tarsier Studios s'est fait racheter par Embracer Group, la maison mère de THQ Nordic, et développe actuellement un titre inédit, dans une nouvelle franchise. La licence Little Nightmares est en effet restée entre les mains de Bandai Namco, qui n'a pas encore annoncé de suite... pour le moment, car compte tenu des excellentes ventes, l'éditeur ne va sans doute pas s'arrêter là. Pour découvrir les aventures de Six, vous pouvez retrouver Little Nightmares: Complete Edition à 7,50 € sur Gamesplanet.

