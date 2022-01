Rust : 12 millions de ventes et autres gros chiffres

Rust fait parti du paysage vidéoludique depuis 2013, année de son lancement en Early Access sur PC. Depuis, le jeu de survie de Facepunch a eu droit à un tas de mises à jour, des DLC et plus récemment une Console Edition sur PlayStation 4 et Xbox One. Et pour bien commencer 2022, le studio partage quelques chiffres.

Rust s'est ainsi vendu à 12,48 millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles, et plus de 1,1 million de packs de DLC ont trouvé preneurs. Sur la plateforme de streaming Twitch, le titre a cumulé plus de 1,37 million de spectateurs en simultané, pour un total de 1,3 milliard de vues. Sur Steam, le titre a réuni environ 267 000 joueurs en même temps lors du dernier pic de fréquentation.

L'aventure est loin d'être terminée, Facepunch tease le contenu qui sera introduit dans Rust en 2022, avec notamment un monument arctique, des armes et véhicules inédits et même de nouveaux animaux, dont un ours polaire. Vous pouvez retrouver Rust Day One Edition à 50,41 € sur Amazon.