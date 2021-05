Rust: Console Edition, les versions PS4 et Xbox One se lancent en vidéo

Rust a déjà eu une belle vie sur PC, il est sorti à l'origine en 2013 et a passé pas moins de cinq ans en Early Access. Sur consoles, il aura fallu attendre cette année pour voir débarquer le jeu de survie de Facepunch Studios, et même pas sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, mais bien sur les machines d'ancienne génération.

Rust: Console Edition sort donc aujourd'hui sur PlayStation 4 et Xbox One, il est quand même compatible avec les consoles récentes, et il y a même du cross-play entre les versions PlayStation et Xbox. Le titre propose pour rappel de survivre dans un monde à l'abandon aux côtés de 100 autres joueurs, qui ne sont pas toujours des alliés. La faim, la soif et la nécessité de trouver des ressources et de l'équipement peut en effet certains joueurs à attaquer autrui, il est heureusement possible de construire des abris et pièges avec divers matériaux.

Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, vous pouvez suivre notre guide d'achat pour trouver Rust: Console Edition au meilleur prix.

Lire aussi : Rust: Console Edition, du gameplay sur PS4 Pro et Xbox One X dévoilé