ARC Raiders : retrouvez-nous tous les après-midi sur Twitch pour explorer le jeu d'Embark Studios

Ce n'était pas vraiment prévu au planning, mais voilà que ARC Raiders débarque sur notre chaîne Twitch. Ghost n'est pas un spécialiste du PvP, mais va tenter tout de même de progresser efficacement dans ce monde impitoyable...

À noter que le jeu est en bundle, pour les heureux acquéreurs d'une carte graphique Nvidia Serie 50. De notre côté, nous pourrons vous montrer le jeu sous son meilleur jour avec le Gerforce Now Blackwell (sous GPU RTX 5080) !



Ce weekend est également à marquer d'une pierre blanche, puisque Twitch GAMERGEN est mobilisé pour récolter des dons pendant l'événement carritatif Créateur de Compagnie. Cette association pour la cause animale se réunit avec un florilège de streameurs, afin de collecter des fonds pour l'organisme Potiron Family. Venez soutenir cette initiative si vous le pouvez.

Nous allons en prendre plein la vue (et la tête...), mais n'hésitez pas à partager votre expérience sur le jeu !

