Arma Reforger enfin disponible sur cette console, une première pour la franchise

En attendant Arma 4, Bohemia Interactive a lancé en 2022 Arma Reforger, un épisode de transition mettant à contribution la communauté pour améliorer le moteur de jeu Enfusion. Le titre a passé quelques mois en accès anticipé sur PC et Xbox Series X|S avant de sortir en version finale l'année dernière.

Aujourd'hui, Bohemia Interactive sort enfin la version PlayStation 5 d'Arma Reforger, la bande-annonce de lancement est à découvrir ci-dessus. Le gameplay fait toujours la part belle à la tactique avec un aspect simulation, le jeu nous emmène ici sur deux îles de 61 km² au total, en pleine Guerre Froide. Les joueurs peuvent se lancer dans des parties multijoueur avec le mode Conflit ou créer leurs propres scénarios avec le mode Game Master.

Arma Reforger propose pour la première fois sur PlayStation son gameplay alliant simulation militaire et tactique interarmes. Grâce aux capacités qu'offre la plateforme Arma, menez des opérations immersives, créez vos propres scénarios et découvrez le potentiel que le jeu a à offrir à toute la communauté PlayStation.

Fonctionnant avec le tout nouveau moteur Enfusion, Arma Reforger vous envoie combattre en pleine guerre froide sur deux îles magnifiques, d'une superficie totale de 67 km2. Dominez les lieux en mode multijoueur Conflict ou créez vos propres scénarios en mode Game Master, avec un éditeur qui permet des modifications en temps réel.

Arma Reforger est le tout premier opus de la franchise Arma proposé sur PlayStation. Le jeu offre une plateforme polyvalente et créative qui redéfinit le genre de la simulation militaire.

Éveron

Retrouvez Éveron, une île de 51 km² dans l'archipel de Malden, au milieu de l'Atlantique. Redécouvrez les lieux d'Operation Flashpoint et laissez-vous séduire par la beauté naturelle d'un monde ouvert gigantesque : pinèdes et forêts de feuillus, rivières et étangs, villages idylliques et montagnes austères, avec un littoral alternant entre plages de galets et falaises vertigineuses.

Arland

Explorez et combattez sur Arland, une petite île de 10 km² appartenant au micro-État d'Éveron. Située à l'écart de l'archipel au beau milieu de l'Atlantique, Arland constitue un enjeu stratégique de la guerre froide, et est avant tout connue pour la base aérienne qu'y occupe l'Union soviétique.

Conflict

Rejoignez des joueurs en ligne et participez à des combats réalistes de la guerre froide, en tant que soldat américain ou soviétique. Prenez des positions stratégiques, dominez le champ de bataille et coopérez pour sécuriser des objectifs dans un environnement dynamique et impitoyable. Avec son arsenal d'armes et de véhicules de l'époque modélisés avec soin, le mode multijoueur d'Arma Reforger vous plonge dans la guerre.

Game Master

Contrôlez les événements, créez des missions uniques et menez les joueurs vers la victoire dans le mode Game Master. À moins que vous ne préfériez relever les défis de créateurs tout-puissants et affronter un bac à sable dynamique où tout peut arriver ?

Combat Ops

Jouez en coop et remplissez des objectifs dynamiques avec Combat Ops : ce nouveau mode de jeu se concentre sur la tactique et oppose de petits groupes. Dans Combat Ops Arland, infiltrez l'île au sein d'une unité d'élite américaine, agissez vite et fort, puis foncez jusqu'au point d'extraction. Dans Combat Ops Everon, rejoignez la FIA et menez des actions de résistance pour reprendre le contrôle de votre île natale.

Capture and Hold

Affrontez la faction ennemie et capturez un maximum de lieux-clés. Capture and Hold est un mode de jeu rapide, tactique et frénétique. Il s'agit du gameplay réaliste et immersif d'Arma Reforger, concentré dans de courtes parties très intenses.