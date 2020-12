Vigor : le free-to-play par les créateurs de DayZ enfin disponible sur PS4 et PS5

D'abord sorti sur Xbox One en 2018 dans une version payante, Vigor est passé free-to-play l'année suivante, et a pris le temps de rôder ses mécaniques avec sa communauté. Bohemia Interactive a depuis élargi les frontières de son jeu de survie dans une Norvège dévastée avec une sortie sur Switch en septembre dernier.



C'est sur PS4 qu'il était depuis attendu, mais les créateurs de DayZ avaient dû repousser leur portage à la dernière minute pour des raisons techniques, alors que le lancement était calé au 25 novembre 2020. Il ne s'agissait que d'un léger contretemps, car Vigor est à présent disponible en téléchargement gratuit sur le PlayStation Store, pour que jusqu'à 12 joueurs s'affrontent pour leur survie, du butin et des améliorations, seul ou en équipe.

Grâce aux joies de la rétrocompatibilité, le free-to-play est aussi jouable sur PS5, et ne nécessite bien évidemment pas le PlayStation Plus pour être arpenté. Et dans tout cela, aucune version PC n'est encore prévue à cette heure...