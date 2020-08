Vigor : le TPS par les créateurs de DayZ annoncé sur PS4 et PS5, la version Switch bientôt free-to-play

Vigor est sorti l'été dernier sur Xbox One, il s'agit pour rappel d'un jeu de tir à la troisième personne multijoueur développé par Bohemia Interactive, le studio qui s'occupe de DayZ depuis de longues années. Le titre a débarqué sur Switch en juillet dernier avec un Pack Fondateur, mais il sera prochainement jouable gratuitement sur la console de Nintendo.

Bohemia Interactive vient en effet d'annoncer que Vigor sera jouable en free-to-play sur Nintendo Switch à partir du 23 septembre prochain, vous n'aurez donc plus besoin de lâcher 19,99 € pour acheter le Pack Fondateur, même si celui-ci débloque du contenu additionnel cosmétique. Si vous n'avez pas de Switch, vous pouvez vous en offrir une à 196,29 € sur Amazon.fr, ou patienter jusqu'à la sortie du jeu sur les consoles de Sony.

Car oui, Vigor va également arriver sur PlayStation 4, toujours en free-to-play et avec une date de sortie fixée au 25 novembre 2020. Une version PS5 est également prévue et arrivera en fin d'année, sans plus de précisions. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée est à admirer ci-dessus.