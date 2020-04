Vigor : un Pack Fondateur pour jouer sur Switch avant la sortie en free-to-play

Les amateurs d'expériences multijoueurs en free-to-play vont pouvoir profiter de Vigor sur Switch cette année. Il est passé il y a quelques jours par une bêta fermée, et Bohemia Interactive en profite pour faire le point sur cette session d'essai.

Plus de 30 000 clés ont été envoyées, et ce sont ainsi 16 149 joueurs qui se sont essayés à cette version. 10 152 parties ont été jouées pour 40 337 éliminations et tout même plus d'un millier de morts par chute. Les statistiques vont plus loin, indiquant par exemple que 57 % des utilisateurs ont joué en mode Portable.

Les développeurs ont au passage saisi l'occasion pour parler de l'avenir de l'édition Switch de Vigor, dont la version gratuite est toujours prévue pour cet automne. Les plus investis pourront s'offrir un Pack Fondateur, comme au lancement via le Xbox Game Preview sur Xbox One, au prix de 19,99 €. Il sera disponible dès cet été, et sera livré avec un accès anticipé, logique, mais aussi un uniforme, une casquette et une emote exclusive, et l'équivalent de 40 € en monnaie virtuelle. Et si tout se passe bien, le cross-play sera accessible dès le lancement de Vigor sur Switch.

Lire aussi : Vigor : mode Shootout, pilules inédites et éléments cosmétiques pour la Saison 3 du free-to-play