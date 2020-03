Vigor : le jeu de survie en free-to-play arrive sur Switch, une bêta très bientôt

L'annonce a pu vous échapper lors du Nintendo Direct Mini, mais Vigor a bel et bien été confirmé pour la Nintendo Switch. Après avoir essuyé les plates bandes de la Xbox One pendant quelque temps, où il est désormais jouable en free-to-play, le titre multijoueur des créateurs de DayZ s'ouvre à de nouveaux horizons.



Il propose pour mémoire de se lancer sur les vastes terrains d'une Norvège dévastée, alors que le pays est le dernier bastion d'une Europe ravagée par une guerre nucléaire. Dans ce contexte, huit à douze joueurs s'affrontent pour récupérer des ressources et objets précieux afin d'améliorer leur base et leur équipement, avec pour but d'être le dernier survivant de la partie.

Vigor sera disponible gratuitement sur l'eShop courant 2020, mais vous aurez une occasion de l'essayer très bientôt. Une bêta fermée aura lieu du 9 au 16 avril 2020, et pour tenter d'y participer, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel jusqu'au 2 avril.