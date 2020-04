Vigor : mode Shootout, pilules inédites et éléments cosmétiques pour la Saison 3 du free-to-play

La semaine était importante pour Vigor, et pas seulement parce qu'il est jouable en bêta fermée sur Nintendo Switch, avant une sortie cet automne. Bohemia Interactive vient aussi de lancer la Saison 3 de ce free-to-play orienté survie sur Xbox One.

Déjà, la saison nommée Rivals introduit un nouveau Season Pass, avec des éléments cosmétiques pour s'habiller en motard ou en policier à débloquer, et désormais des objets pour le visage, comme des masques de gardien, keffiehs, lunettes d'aviateur ou cagoules. Elle est sinon l'occasion de débloquer trois nouvelles armes dotées de silencieux : le SVU, le MP5-K SD3 et le PSS. Des titres peuvent également être obtenus et affichés à côté de votre pseudo.

Mais la Saison 3 ajoute surtout un mode temporaire baptisé Shootout, sur une portion de carte inédite nommée Sawmill. L'expérience se concentrera davantage sur l'action et les affrontements entre joueurs, où le but est de tuer un maximum d'adversaires en dix minutes, même si d'autres éléments permettent de remporter des points. Bohemia Interactive attend désormais des retours de la communauté pour savoir si et comment il fera revenir ce mode après la saison.

Côté gameplay, les pilules de caféine permettent désormais de désactiver la baisse d'endurance pendant un certain temps, et les pilules d'iodes annihilent temporairement les effets des radiations liées au resserrement de la map. Ajoutez à cela de nouveaux défis pour gagner de l'expérience dans le Battle Pass, et vous obtenez de quoi vous occuper pour les mois qui viennent.