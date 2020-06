Vigor : le portage Switch du free-to-play montre ses qualités techniques avec un trailer de gameplay

Sur Xbox One, Vigor s'apprête à entrer dans sa Saison 4, mais Bohemia Interactive, créateur de DayZ, prépare dans le même temps un portage Switch du free-to-play qu'il a déjà testé en bêta plus tôt cette année. C'est justement cette version qui a eu droit à une bande-annonce lors de l'IGN Expo #4 du Summer of Gaming.

Sur le fond, rien de neuf : nous retrouvons le gameplay du jeu de survie en multijoueur, avec de la collecte de ressources, de la construction d'abri, des phases de tir façon TPS et plusieurs modes de jeu pour vivre l'expérience différemment. Mais sur la forme, nous avons ici droit à un trailer exclusivement réalisé avec des images de l'édition Switch, histoire d'apprécier ses qualités graphiques tout à fait honnêtes.

Vigor sera lancé gratuitement cet automne, mais pourra aussi être acheté avec un Pack Fondateur pour y jouer en avance dès cet été.