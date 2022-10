Armed Fantasia et Penny Blood : un gros succès sur Kickstarter et de nombreux paliers atteints pour les successeurs de Wild Arms et Shadow Hearts

Fin août, Wild Bunch Productions, nouveau studio composé d'anciens de la série Wild Arms, et Yukikaze, mené par les anciens des Shadow Hearts, ont annoncé un financement participatif novateur. Il s'agissait en effet d'un Kickstarter commun, permettant de donner soit de l'argent pour financer le RPG dans un univers westerpunk Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, soit pour le jeu de rôle nous faisant vivre une enquête mystique internationale durant les Années Folles Penny Blood. Si vous donniez de l'argent pour soutenir l'un des deux projets (des contreparties concernant les deux existaient aussi), il allait dans une cagnotte commune permettant de les soutenir tous les deux et de dépasser des objectifs d'argent récolté.



Le Kickstarter s'est terminé ce week-end, et avec succès : les 100 000 000 ¥ (environ 722 000 €) nécessaires pour lancer officiellement le développement avaient été récupérés en 24 heures, mais ce sont au final 379 328 385 ¥ (environ 2 681 500 €) qui ont été amassés. La liste des éléments débloqués grâce aux paliers dépassés est longue comme le bras, allant de courses chronométrées et de monde supplémentaires à du New Game+ et des versions consoles pour les deux expériences. D'autres bonnes nouvelles ont aussi été confirmées ces dernières semaines, comme le soutien de Nobuo Uematsu (Final Fantasy) et Kenji Ito (SaGa) à la supervision de la bande-son de Penny Blood, le premier pour coacher les inspirations irlandaises des niveaux dans des pays anglophones, l'autre pour mener les pistes qui seront entendues au Japon.

Maintenant, il va falloir s'armer de patience, car Armed Fantasia: To the End of the Wilderness et Penny Blood ne sont pas attendus avant début 2025 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et la console Nintendo d'actualité à ce moment-là.