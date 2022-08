Armed Fantasia et Penny Blood : les créateurs de Wild Arms et Shadow Hearts lancent un Kickstarter commun pour de nouveaux JRPG

Pour la première fois de l'histoire, 2 studios vont lancer un financement participatif commun pour donner vie à leurs prochains jeux. Wild Bunch Productions, une nouvelle équipe menée par le créateur des Wild Arms Akifumi Kaneko, veut ainsi produire Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, et Yukikaze, studio dirigé par le créateur des Shadow Hearts Matsuzo Machida, veut produire Penny Blood.



Armed Fantasia: To the End of the Wilderness sera un jeu de rôle dans un univers westernpunk où nous incarnerons des Pathfinders manieurs d'ARM (Aether Reaction Maximizer), des pistolets puissants capables d'éliminer les créatures qui menacent le monde ravagé de Londenium. Nous suivrons principalement Ingram, un aventurier qui veut retrouver un ami d'enfance et va devoir explorer un immense monde ouvert rempli d'interactions, de donjons, de zones à ouvrir avec des gadgets, de pièges et de trésors. Les combats seront au tour par tour, articulés autour d'un dynamique système appelé Cross Order Tactics, où l'ordre dans lequel nous choisissons nos coups aura une influence sur les dégâts.

Penny Blood sera aussi un RPG, se déroulant cette fois dans un monde sombre nourri d'esthétique gothique et d'images cauchemardesques. Nous y incarnerons Matthew Farrell, un enquêteur qui va se lancer dans une enquête internationale durant les Années Folles, des États-Unis à l'Europe en passant par l'Asie. Ce détective basé à New York détient des pouvoirs maudits hérités de son père, qui lui permettent de fusionner les éléments, un passage obligatoire pour combattre les créatures horrifiques qu'il va croiser sur son chemin. Ce solitaire dans l'âme va tout de même devoir se faire des alliés, qui combattront à ses côtés via le système Psycho Sigil, entre affrontements au tour par tour, coups à l'efficacité liée au temps de réaction, et points de santé mentale dont la perte nous fait gagner en force, mais perdre en sang-froid.

Vous pouvez en apprendre plus sur les mondes, les personnages, le gameplay et les équipes des 2 projets via leur page Kickstarter commune. Les équipes demandent pour le moment un total de 100 000 000 ¥ (environ 722 000 €) pour financer leurs jeux, et chaque investissement d'un joueur pour une contrepartie, y compris si elle ne concerne qu'un jeu, ira pour l'enveloppe globale. La récolte de la somme est presque assurée, car au lendemain du lancement du financement participatif, plus de 670 000 € ont déjà été récoltés. Le premier palier permettra le développement de versions PC, pas prévues avant mars 2025 au moins, mais dès qu'il sera atteint, un autre sera fixé pour des portages sur PS5, Xbox Series X|S, et la console Nintendo du moment.

Voilà qui devrait réveiller les souvenirs des fans des Wild Arms et Shadow Hearts, et peut-être pousser une nouvelle génération à investir dans leurs successeurs spirituels. Mais vous l'aurez compris, si le financement de Armed Fantasia et Penny Blood est presque assuré, il faudra être très patient pour pouvoir y jouer.

Mise à jour 14h00 : le projet vient d'être financé en tout juste 19 heures, un bel exploit.