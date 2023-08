Assassin's Creed Mirage dévoile l'étendue de sa carte du monde dans une vidéo dédiée à la recréation de Bagdad

La sortie d'Assassin's Creed Mirage est plus proche que jamais depuis qu'Ubisoft a annoncé cette semaine que le jeu venait de passer gold, en plus d'en modifier la date de sortie. En amont de la gamescom Opening Night Live, il se remontre déjà avec la troisième et dernière vidéo de la série faisant office de carnet des développeurs. La première était pour rappel dédiée au retour aux sources de la licence avec cet épisode, présentant les piliers de son gameplay, tandis que la deuxième s'intéressait à Basim, avec des concept arts et un aperçu de certains menus à la clé. Cette fois, l'équipe nous parle de la manière dont la Bagdad de l'époque a été recréée virtuellement.

Nous retrouvons une fois encore la directrice narrative Sarah Beaulieu, le directeur artistique Jean-Luc Sala et le directeur créatif Stéphane Boudon, mais aussi le Dr Raphaël Weyland et le Senior concept artist Édouard Noisette.

À l'époque du jeu, au 9e siècle EC, Bagdad était « le centre du monde », l'une des citées les plus riches, grandes et avancées qui soi, faisant partie du vaste califat abbasside. Il est également fait remarquer que des découvertes scientifiques majeures ont eu lieu à cette époque. Bref, le lieu et la temporalité parfaite pour un jeu Assassin's Creed. La difficulté pour les développeurs a toutefois été de recréer la ville à partir de presque rien tout en étant respectueux de l'Histoire. Ils se sont donc aidés de diverses sources décrivant la ville et de restes de bâtiments datant de la même époque, en plus de faire appel à des spécialistes comme la Dr Glaire D. Anderson.

Ce sont donc quatre quartiers ayant chacun leur esthétique que nous pourrons explorer (Harbiyah, Abassiyah, Karkh et la Cité ronde), mais aussi la nature environnante comme le prouve la carte du monde in-game dévoilée pour la toute première fois, sur laquelle nous pourrons zoomer pour afficher une vue 3D, et Alamut. Notez qu'il est fait mention de coffres d'équipement, des artefacts liés à un certain Dervis, de mystérieux fragments et de sites historiques. Toutes les zones ne seront toutefois pas sures pour Basim, puisqu'un rang recommandé est indiqué.

Pour bien nous plonger dans l'ambiance, chaque heure de la journée aura sa propre ambiance grâce notamment à l'éclairage et au cycle jour-nuit. Plusieurs concept arts de personnages que nous croiserons ont également été dévoilés. Une série de quêtes baptisée Les Contes de Bagdad traitera de sujets culturels de l'époque pour toujours plus nous immerger dans la culture locale et il a été rappelé l'implémentation de l'Histoire de Bagdad et du Codex, dont nous vous avions déjà parlé.

Assassin's Creed Mirage sortira le 5 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 49,99 €.